Только для взрослых: откровенные фото Ивлеевой, которые сразили читателей Playboy наповал

Сегодня 30-летняя Настя Ивлеева смогла порадовать поклонников редким зрелищем. В честь своего юбилея она организовала фотосессию для апрельского номера Playboy, на обложке которого появилась совсем обнажённой. За несколько часов снимок набрал почти 800 тыс. лайков, только подтвердив восторг фанатов. Но этот подарок был не единственным, ведь все фото из номера заставят сердце забиться чаще.

Фото © Instagram / mnsk_mag и 1k3_4a6_3r0_l

Во время съёмки для журнала блогерша несколько раз меняла образ. Она то появлялась совсем обнажённой, то в различном нижнем белье. Чёрно-красный комплект идеально подходил эффектной блондинке точно так же, как и чёрно-голубое кружево. Необычное бельё с чулками подчёркивало соблазнительные изгибы Насти, а туфли на высоком каблуке делали её длинные ноги совсем бесконечными.

Фото © Instagram / mnsk_mag и 1k3_4a6_3r0_l

Под фото девушка призналась, что на такую смелую съёмку она решилась, недолго думая, потому как чувствовала в себе уверенность, что справится. По словам Насти, фотосессия обошлась недёшево и над ней работала большая команда. "Я и моя команда делали эту обложку сами! Во всех смыслах, начиная от продюсирования каждой мелочи, заканчивая фотографом и 3D-дизайном!" — поделилась с подписчиками блогерша. Подписчики оценили все старания, заявив об этом в комментариях.

Фото © Instagram / mnsk_mag и 1k3_4a6_3r0_l

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"Кибервечеринка продолжается!" — написала под снимками Настя, и подписчики вспомнили, что буквально недавно блогерша праздновала свой 30-летний юбилей, устроив огромное торжество в стиле кибербарокко. Было приглашено множество звёзд, в том числе Филипп Киркоров, Алла Пугачёва, Николай Басков, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие. Все они пришли в необычных костюмах, которые соответствовали теме вечеринки. Этот же стиль Настя решила поддержать и в фотосессии Playboy, правда, с минимальным набором одежды.

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