Человек и алкоголь: Моргенштерн сделал из своей фамилии товарный знак
Какую именно продукцию будет производить рэпер, пока не известно.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Известный российский рэпер Алишер Моргенштерн зарегистрировал свою фамилию как товарный знак. Об этом свидетельствуют данные на сайте Федерального института промышленной собственности.
Какую именно продукцию будет выпускать исполнитель под своим именем, пока не известно, однако в заявке указано 15 категорий, среди которых — туалетные и косметические нелечебные продукты, например: зубные пасты, ювелирные изделия, одежда, обувь, головные уборы. А также различные продукты питания, такие как мясо, рыба, кофе, чай, хлеб, фрукты и овощи. Кроме того, под фамилией рэпера могут производиться алкоголь и табачные изделия. И это далеко не полный список возможных товаров.
Отметим, что заявку на регистрацию товарного знака Моргенштерн подал в ноябре 2020 года. При этом изображение ТЗ минималистично — фамилия исполнителя на русском и английском языках и значок, похожий на булаву, всё в чёрно-белом цвете.
Ранее Лайф рассказывал, что Моргенштерн устроился директором в "Альфа-банк". Музыкант не должен придерживаться дресс-кода, но ему необходимо следить за речью.
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