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Названы группы крови, обладатели которых предрасположены к сердечным приступам

Участие в исследовании приняло более 400 тысяч человек.

23 марта 2021, 08:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

У людей со второй и третьей группой крови риск развития сердечного приступа на 8% выше, чем у носителей первой и четвёртой. К таким выводам пришли американские учёные, их исследование опубликовано в журнале American Heart Association.

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Врач назвала группу крови, обладатели которой реже болеют коронавирусом

Также исследователи выяснили, что вероятность развития тромбоза вен и тромбоэмболии лёгочной артерии у людей со второй и третьей группы крови на 51% и 47% выше, чем у остальных. В то же время носители первой группы предрасположены к повышению артериального давления, отметили специалисты.

Добавим, что в исследовании учёных приняло участие более 400 тысяч человек.

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А ранее гематолог назвала группы крови, обладатели которых чаще болеют раком. По её словам, заболевание лишь на 20% связано с генетикой, остальные 80% зависят от образа жизни.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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