Названы группы крови, обладатели которых предрасположены к сердечным приступам
Участие в исследовании приняло более 400 тысяч человек.
Фото © Pixabay
У людей со второй и третьей группой крови риск развития сердечного приступа на 8% выше, чем у носителей первой и четвёртой. К таким выводам пришли американские учёные, их исследование опубликовано в журнале American Heart Association.
Также исследователи выяснили, что вероятность развития тромбоза вен и тромбоэмболии лёгочной артерии у людей со второй и третьей группы крови на 51% и 47% выше, чем у остальных. В то же время носители первой группы предрасположены к повышению артериального давления, отметили специалисты.
Добавим, что в исследовании учёных приняло участие более 400 тысяч человек.
А ранее гематолог назвала группы крови, обладатели которых чаще болеют раком. По её словам, заболевание лишь на 20% связано с генетикой, остальные 80% зависят от образа жизни.
Лента новостей
За сутки в России выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса
сегодня в 08:13
Голикова рассказала, когда россияне смогут распрощаться с масками
сегодня в 08:11
"Будь ты проклят! Чтоб ты сдох!" В Нижнем Новгороде ещё одна "вези меня, мразь" разнесла таксиста за отказ ехать с детьми без кресел — видео
сегодня в 08:09
Выбор редакции
Учёные вычислили, когда коронавирус появился в Ухани
Попова предрекла появление новых опасных вирусов
"Не видим оснований для закрытия": Голикова оценила вероятность третьей волны ковида в России
Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру и ФСИН проверить заявления скопинского маньяка, предложившего своей жертве зачать ребёнка
Только для взрослых: откровенные фото Ивлеевой, которые сразили читателей Playboy наповал
Комментариев: 0