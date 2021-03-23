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"Будь ты проклят! Чтоб ты сдох!" В Нижнем Новгороде ещё одна "вези меня, мразь" разнесла таксиста за отказ ехать с детьми без кресел — видео

При этом женщина указала в заказе только одного ребёнка.

23 марта 2021, 08:09

В Нижнем Новгороде пассажирка разнесла таксиста, отказавшегося везти её с тремя детьми. Видео © Telegram / "Нижний № 1"

В Нижнем Новгороде пассажирка такси устроила нешуточный скандал водителю, который отказался везти её вместе с тремя детьми. В итоге таксист щедро получил "на чай". Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний № 1".

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Как выяснилось, пассажирка вызвала такси по детскому тарифу, но в заказе указала только одного ребёнка, а села в автомобиль сразу с тремя. Поскольку у водителя было только одно детское кресло, везти троих детей он сначала наотрез отказался. Это сильно разозлило россиянку, и она попыталась "уговорить" таксиста, который под прессингом всё же согласился завершить заказ.

Однако в конце поездки водителю сильно досталось от недовольной пассажирки, несмотря на тот факт, что скорее она была неправа, чем он. Многодетная мать разразилась нецензурной бранью и оскорблениями в адрес таксиста, а напоследок даже пожелала ему попасть в аварию и "сдохнуть".

"Сиди дома и не езди! Сиди дома! Будь проклят! Чтоб ты сдох, мразь! Чтоб ты в аварию попал! Чтобы тебе все ноги переломали! Чтобы твои родители сдохли!" — кричала женщина.

В ответ водитель заявил пассажирке, что она тварь.

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Подобный инцидент ранее произошёл в Башкирии. А фразы "Вези меня, мразь!" и "Меня люди ждут" стали крылатыми после похожей истории в Москве, когда разбушевавшаяся фитнес-тренер требовала от таксиста срочно отвезти её на работу.

А в Новосибирске пьяный "родственник Золотухина" с сыном избил таксиста-инвалида и разбил его машину. При этом, по словам водителя, мужчина вёл себя адекватно во время поездки, однако в конце вдруг стал агрессивным.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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