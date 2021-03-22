Nissan отзывает почти 4,5 тысячи автомобилей в России из-за возможного дефекта

Компания Nissan отзывает почти 4,5 тысячи автомобилей Pathfinder в России из-за возможных проблем со стоп-сигналами. Об этом сообщили в Росстандарте.

Как уточняется, отзыву подлежит 4448 машин марки Nissan Pathfinder, произведённых в период с 4 августа 2014 года по 23 декабря 2016 года. Со временем реле стоп-сигналов транспортных средств может замкнуть в положении "Вкл" из-за вибраций, возникающих при определённых условиях движения.

В случае если реле замыкается в этом положении, стоп-сигналы могут продолжать гореть, когда тормоза не задействованы. В результате автомобилисту может быть доступна только ограниченная мощность двигателя.

"Кроме того, у клиента может появиться возможность вывести автомобиль из режима "Паркинг" или запустить двигатель, не нажимая на педаль тормоза", — сказано в сообщении.

На всех транспортных средствах, попадающих под отзывную кампанию, бесплатно поменяют реле стоп-сигнала на деталь нового образца. При необходимости у кроссоверов также отрегулируют переключатели стоп-сигнала и положения педали тормоза.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ из-за возможного дефекта отзывает 15 тысяч автомобилей Lada Granta и Lada 4x4.

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