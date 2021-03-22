Малышева перечислила пять "смертельных привычек" для кожи

Врач и телеведущая Елена Малышева поведала о пяти вредных привычках, перечёркивающих даже самый лучший уход за кожей лица. Специалист назвала их "смертельными привычками" для поверхности тела. Как утверждает Малышева, в первую очередь людям следует обратить внимание на недостаточное очищение от макияжа перед сном.

"Ночью клетки восстанавливаются и обновляются — но только если кожа полностью чиста", — подчёркивается на сайте "Здоровье с Еленой Малышевой".

Медик отметила, что тем, кто не привык смывать косметику и кожный жир, грозит появление акне и сухости. Второй негативной для кожи привычкой является курение. Отмечается, что никотин уменьшает приток крови к коже, поэтому она недополучает кислорода и питательных веществ. Кроме того, токсичные вещества, содержащиеся в сигаретах, повреждают белки коллагена и эластина. В результате кожа теряет упругость и эластичность. На такой коже медленнее будут заживать рубцы и ссадины.

Третья вредная привычка — это отказ от солнцезащитных средств летом. Солнце старит кожу ежеминутно, поэтому под воздействием прямых солнечных лучей следует регулярно использовать средства защиты.

На кожу также пагубно может повлиять избыток сахара и простых углеводов. Бесконтрольное употребление таких продуктов старит. Пятой "убийственной" привычкой является выдавливание прыщей. Это чревато тем, что на лице может остаться шрам или будет занесена инфекция. Для борьбы с прыщами рекомендуется использовать бензоилпероксид и салициловую кислоту.

Ранее Малышева рассказала, сколько антител должно быть для защиты от повторного заражения коронавирусом.

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