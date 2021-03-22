На Сахалине собака покалечила девятилетнюю девочку в центре города
У ребёнка рваные раны на голове. Делом занялась прокуратура.
Фото © Pixabay
В Сахалинской области бездомная собака напала на девятилетнего ребёнка. Это случилось в центре города Долинска. Девочка получила рваные раны на голове. О её состоянии рассказали в областном Минздраве.
"Родители самостоятельно доставили девочку в поликлинику. Врач оперативно провёл осмотр, было выявлено несколько рваных ран на голове — лицо не пострадало. Госпитализация не потребовалась, раны были обработаны и ушиты. Девочка будет проходить амбулаторное лечение", — сообщают в официальном Instagram-аккаунте ведомства.
В мэрии уже выяснили, что на ребёнка напали собаки, которые прошли программу отлова и были выпущены обратно в среду обитания. Сегодня в городе проведут рейд: стаю повторно отловят, чтобы обезопасить жителей. По факту нападения бездомной собаки на девочку начата прокурорская проверка.
"В рамках проверочных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка исполнению законодательства об отлове и содержании безнадзорных животных. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщили в Долинской городской прокуратуре.
А в Москве ранее на малолетнюю девочку немецкая овчарка напала на лестничной площадке. Ребёнок с рваными ранами в области затылка был доставлен в городскую больницу. Против хозяина собаки следствие возбудило уголовное дело.
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