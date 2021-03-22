Арашукову-старшему повторно предъявили обвинение
23 марта состоится его допрос.
Рауль Арашуков. Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Следователь заново предъявил обвинения Раулю Арашукову. Как рассказал его адвокат Владимир Постанюк, проблема была из-за ошибок в документе.
"Ему перепредъявили обвинение по тем же статьям из-за стилистических и грамматических ошибок на 301 странице", - приводит слова адвоката РИА Новости.
Он уточнил, что защита вместе с Арашуковым-старшим готовит показания, которые занимают более 20 листов. Уточняется, что ранее в ходе следствия показания занимали пять страниц. Ожидается, что 23 марта состоится допрос Арашукова.
Арашуков-старший был арестован 31 января 2019 года на два месяца. Свою вину в предъявленных обвинениях не признаёт. Под арест были также отправлены сам сенатор и его двоюродный брат Руслан.
Также стоит отметить, что Рауф Арашуков был взят под стражу днём ранее прямо в зале заседаний Совета Федерации. Парламентарию вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.
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