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"Не абьюзер, не тиран, он — психопат": Бывшая жена резко высказалась об Аршавине

По её мнению, футболист полностью сломал ей жизнь.

22 марта 2021, 21:05
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/arshavina_alisia__mb/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arshavina_alisia__mb</a></p>

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Тяжелобольная бывшая супруга известного футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина откровенно рассказала о конфликте с экс-мужем и его попытках вместе с матерью отобрать у неё дом. Интервью она дала в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

По словам Казьминой, ещё недавно она была на грани смерти. У неё сначала случился некроз носа, потом последовала тяжёлая операция. Затем она в тяжёлой форме перенесла коронавирус.

"Если бы до мозга дошло, то всё — смерть. Минус девять килограммов в момент искусственной комы", — рассказала Алиса.

Казьмина также поделилась подробностями разрыва со своим бывшем мужем. По её словам, Андрей Аршавин однажды просто оборвал общение с их дочерью. Развод был непростым. Она боялась агрессии со стороны бывшего возлюбленного.

"После его ухода мы увиделись с ним 7 февраля, он мне сказал, что забыл пару кроссовок. Приехал с пятью охранниками. Со мной тоже были два охранника, так как я его боялась. Он не абьюзер, не тиран, он — психопат!" — говорит Казьмина.

Мирно договориться о содержании совместной дочери Алисе не удалось. Выплаты алиментов на Есению пришлось добиваться через суд. По словам Алисы, при расставании Андрей забрал накопленные ею за несколько лет деньги.

"Однажды пришёл в банк в Санкт-Петербурге, открыл мамину ячейку и забрал все деньги. Было две ячейки, в которых лежали их совместные деньги. Ничего не мешало ему это сделать", рассказал Алексей, старший сын Алисы.

Сейчас Алиса мечтает поскорее восстановить своё здоровье. Она больше не намерена заглядывать в будущее и собирается жить одним днём.

Появилось страшное видео с бывшей женой Аршавина, у которой пропал нос из-за аутоиммунного некроза

Появилось страшное видео с бывшей женой Аршавина, у которой пропал нос из-за аутоиммунного некроза

Ранее Лайф писал, что суд постановил выселить Казьмину из загородного дома Андрея Аршавина. Это решение касается и трёх её детей, в том числе совместной дочери с футболистом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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