"Не абьюзер, не тиран, он — психопат": Бывшая жена резко высказалась об Аршавине

Тяжелобольная бывшая супруга известного футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина откровенно рассказала о конфликте с экс-мужем и его попытках вместе с матерью отобрать у неё дом. Интервью она дала в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

По словам Казьминой, ещё недавно она была на грани смерти. У неё сначала случился некроз носа, потом последовала тяжёлая операция. Затем она в тяжёлой форме перенесла коронавирус.

"Если бы до мозга дошло, то всё — смерть. Минус девять килограммов в момент искусственной комы", — рассказала Алиса.

Казьмина также поделилась подробностями разрыва со своим бывшем мужем. По её словам, Андрей Аршавин однажды просто оборвал общение с их дочерью. Развод был непростым. Она боялась агрессии со стороны бывшего возлюбленного.

"После его ухода мы увиделись с ним 7 февраля, он мне сказал, что забыл пару кроссовок. Приехал с пятью охранниками. Со мной тоже были два охранника, так как я его боялась. Он не абьюзер, не тиран, он — психопат!" — говорит Казьмина.

Мирно договориться о содержании совместной дочери Алисе не удалось. Выплаты алиментов на Есению пришлось добиваться через суд. По словам Алисы, при расставании Андрей забрал накопленные ею за несколько лет деньги.

"Однажды пришёл в банк в Санкт-Петербурге, открыл мамину ячейку и забрал все деньги. Было две ячейки, в которых лежали их совместные деньги. Ничего не мешало ему это сделать", — рассказал Алексей, старший сын Алисы.

Сейчас Алиса мечтает поскорее восстановить своё здоровье. Она больше не намерена заглядывать в будущее и собирается жить одним днём.

Ранее Лайф писал, что суд постановил выселить Казьмину из загородного дома Андрея Аршавина. Это решение касается и трёх её детей, в том числе совместной дочери с футболистом.

Авторы