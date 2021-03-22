В ООН призвали не заниматься травлей азиатов на фоне пандемии коронавируса

Генсек ООН обеспокоен нападками на представителей азиатских народов на фоне пандемии коронавируса, которая началась с Китая. Антониу Гутерриш выступил с заявлением.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ростом насилия против азиатов и людей азиатского происхождения во время пандемии CoViD-19", — говорится в обращении, опубликованном на сайте ООН.

Гутерриш отмечает, что "разжигание ненависти" ведётся в соцсетях и СМИ, звучат "провокационные заявления" представителей властей разных государств. Также имеет место травля в школах, дискриминация на рабочих местах.

По мнению генсека ООН, речь идёт о тысячах инцидентов за прошлый год, который положил начало пандемии. Всё это увенчало "столетия нетолерантности, стереотипизации, эксплуатации и насилия".

Ранее Лайф рассказывал, что глава МИД Китая озвучил новую версию происхождения коронавируса. Власти КНР не спешат признавать, что источником пандемии была их страна.

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