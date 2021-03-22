"И тут появился сердитый Джо на инвалидном скутере": Британцы оценили фото с отдыха Путина в тайге

Поездка президента РФ Владимира Путина на выходные в тайгу не прошла незамеченной в Великобритании. Таблоид Daily Mail опубликовал снимки с отдыха российского лидера, снабдив их едкими заявлениями о неких угрозах для британцев со стороны России. Однако многие читатели материала в комментариях обратили внимание не на это, а на контраст между новостями про лидеров России и США: пока Путин укрепляет здоровье в тайге, Байден "обеими руками держится за поручень жизни". Отсылая тем самым к последним новостям про странные заявления президента Штатов и его беспричинные падения на лестнице к борту номер один.

"Пока Путин занимается этим, так называемый "лидер cвободного мира" не может по лестнице подняться без того, чтобы несколько раз упасть лицом вниз", — пишет пользователь под псевдонимом SilverIce.

Фото © kremlin.ru

"Вы говорите, это чтобы "проецировать" образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, а я думаю, он на самом деле и есть такой лидер", — добавляет PaperCutSurvivor.

А пользователь Dave T отметил, что в едком материале Daily Mail "опять пытается ненавидеть Россию", хотя ни один русский не угрожал ему отобрать право на свободу слова или разрушить историю или культуру.

Фото © kremlin.ru

"Вот так сидели Путин с Шойгу за обедом после вездехода, но тут появился сердитый Джо на инвалидном скутере и перепугал их до окостенения", — иронизирует Betascience.

А Olderandslower пишет, что, пока Путин отдыхает в тайге, "Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьёт тёплое молочко и заворачивается в одеялко в 20:00". Пользователь резюмирует: "Мы обречены".

Фото © kremlin.ru

Один из читателей захотел купить такую куртку, как у Путина, а другой признался в уважении к российскому лидеру: "У него стальные нервы, а у Америки нет".

Напомним, что во время отдыха в тайге Путин и Шойгу много гуляли пешком, катались на вездеходах и посетили мастерскую, где министр обороны занимается резьбой по дереву. Судя по всему, уик-энд Путину понравился: на прощание он спустился к колодцу, из которого вместе с Шойгу выпил воды, а после бросил монету в находящийся рядом ручей (видимо, чтобы вернуться).

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