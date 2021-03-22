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В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена после тройного падения на трапе борта номер один

Выходные американский лидер провёл в загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

22 марта 2021, 18:39
<p>Джо Байден. Фото © ТАСС / AP</p>

Джо Байден. Фото © ТАСС / AP

Президент Соединённых Штатов Джо Байден чувствует себя прекрасно после того, как несколько раз споткнулся на трапе во время подъёма на борт лайнера номер один. Об этом заявила журналистам его пресс-секретарь Джен Псаки.

Так, когда её спросили о состоянии американского лидера, после некоторой заминки пресс-секретарь ответила, что "президент 100% отлично себя чувствует".

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"Не знаю, поднимались ли вы по трапу президентского самолёта, но это иногда довольно сложно", — отметила Псаки.

Она сообщила, что в выходные глава государства посетил резиденцию Кэмп-Дэвид. И хотя его, как и всех президентов США, постоянно сопровождает врач, пресс-секретарь не знает, потребовался ли Байдену дополнительный медицинский осмотр в связи с пятничным падением.

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Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал тройное падение президента США Джо Байдена на трапе борта номер один. По его мнению, "сильный ветер", на который ссылается администрация Белого дома как на причину падения американского лидера, тут совсем ни при чём. Причины этого фиаско совсем другие и намного более понятные.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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