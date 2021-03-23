В Уфе пятилетний мальчик выпал из окна 12-го этажа и выжил — видео
Пока малыш находится под наблюдением врачей в реанимации.
В Уфе пятилетний ребёнок выпал из окна 12-го этажа. Видео © Соцсети
В Уфе пятилетний мальчик остался без присмотра родителей и выпал из окна 12-го этажа. Трагедия с малышом произошла ближе к полуночи в понедельник, 22 марта. Ребёнок приземлился в снег и выжил, момент падения зафиксировала установленная на здании камера видеонаблюдения. По предварительным данным, он находился дома один. На данный момент правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Малыша госпитализировали, врачи провели в общей сложности уже три операции мальчику. На данный момент состояние ребёнка оценивается как тяжёлое, никаких прогнозов медики не дают, сообщили в региональном Минздраве.
"Состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное. Лечение проводится в полном объёме. Проведены консультации с врачами. Лечение полностью согласовано", — уточнили "Вестям" в ведомстве, отметив, что пока медики не дают никаких прогнозов касательно выздоровления.
А ранее Лайф писал, что в Новочебоксарске школьник выпал с 25-го этажа, приземлился на машину и выжил.
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