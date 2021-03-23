UFC исключила Хабиба Нурмагомедова из всех рейтингов

Российский боец смешанных единоборств и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который ранее заявил о завершении карьеры, исключён из всех рейтингов организации.

Россиянин занимал первое место в рейтинге лучших бойцов лёгкого веса. Теперь в нём лидирует Дастин Порье, вторым идёт Джастин Гейджи, а Чарльз Оливейра занимает третью строчку. Чемпионский пояс UFC в лёгком весе официально объявлен вакантным. Кроме того, в октябре прошлого года Нурмагомедов возглавил рейтинг организации вне зависимости от весовых категорий, теперь на первое место вернулся американец Джон Джонс.

Напомним, ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов завершил карьеру. Он поблагодарил бойца за всё и пожелал наслаждаться тем, что будет дальше.

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