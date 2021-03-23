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UFC исключила Хабиба Нурмагомедова из всех рейтингов

Чемпионский пояс UFC в лёгком весе официально объявлен вакантным.

23 марта 2021, 07:38
<p>Хабиб Нурмагомедов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Хабиб Нурмагомедов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский боец смешанных единоборств и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который ранее заявил о завершении карьеры, исключён из всех рейтингов организации.

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Россиянин занимал первое место в рейтинге лучших бойцов лёгкого веса. Теперь в нём лидирует Дастин Порье, вторым идёт Джастин Гейджи, а Чарльз Оливейра занимает третью строчку. Чемпионский пояс UFC в лёгком весе официально объявлен вакантным. Кроме того, в октябре прошлого года Нурмагомедов возглавил рейтинг организации вне зависимости от весовых категорий, теперь на первое место вернулся американец Джон Джонс.

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Напомним, ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов завершил карьеру. Он поблагодарил бойца за всё и пожелал наслаждаться тем, что будет дальше.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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