Голикова рассказала, когда россияне смогут распрощаться с масками
Для этого необходимы как минимум два условия, отметила она.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов
Россияне будут носить защитные маски до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести", — отметила она в беседе с RT.
Ранее вирусолог назвал сроки формирования в России коллективного иммунитета к ковиду. По его словам, часть россиян изначально были невосприимчивы или маловосприимчивы к новому коронавирусу. У них есть иммунитет к инфекции, приобретённый благодаря встрече с другими респираторными заболеваниями.
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