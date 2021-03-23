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Голикова рассказала, когда россияне смогут распрощаться с масками

Для этого необходимы как минимум два условия, отметила она.

23 марта 2021, 08:11
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Россияне будут носить защитные маски до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести", — отметила она в беседе с RT.

Эпидемиолог предрекла годы ношения медицинских масок

Эпидемиолог предрекла годы ношения медицинских масок

Ранее вирусолог назвал сроки формирования в России коллективного иммунитета к ковиду. По его словам, часть россиян изначально были невосприимчивы или маловосприимчивы к новому коронавирусу. У них есть иммунитет к инфекции, приобретённый благодаря встрече с другими респираторными заболеваниями.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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