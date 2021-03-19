Хит Моргенштерна пробил дно: школьницы снимают пошлые тиктоки при мамах, но те даже не догадываются

23-летний рэпер Моргенштерн порадовал фанатов своего творчества, выпустив на прошлой неделе вместе с Yung Trappa песню "Розовое вино – 2". Сама партия Моргенштерна со скандальным хуком "Это так, да, это так, сосать — это талант" мигом завирусилась в "Тиктоке". Девочки из средней и старшей школы принялись снимать видео, устроив своеобразный флешмоб.

Видео © TikTok

Из-за строчки "Детка, делай это, будто бы не видит мама" некоторые девочки даже станцевали рядом с мамами, которые вряд ли понимали, что на самом деле происходит перед камерой. Такие ролики собирают миллионы просмотров и сотни тысяч лайков, пока школьницы танцуют перед телефоном дома или в школе и имитируют руками неприличные движения, намекая на оральный секс. А в комментариях их поддерживают одноклассницы, называя крутыми и классными.

Видео © TikTok

Пользователей Сети возмутил и трек Моргенштерна, и его поведение в целом. Ведь особую иронию ситуации добавляет тот факт, что крупный банк назначил рэпера директором по работе с молодёжью. В то время как этот директор в последней песне даёт оригинальный совет в сфере финансов: "Если хочешь быть богатой — начинай сосать".

Фото © TikTok

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Выскажусь как мама) Обычно дети снимают свои тиктоки в наушниках или в замедленном режиме, и ты, даже находясь рядом, видишь лишь ритмичные подёргивания без музыки, либо ещё слышишь трудно распознаваемые звуки Татьяна Душкина

Моргенштерн слизал всю идею с известного фрика — Алёны Пискун, которая ещё десять лет назад призывала всех сосать и делать воооооооот таааааааак Анна Магрицкая

Но нашлись и те, кто не увидел в происходящем трагедии. Эти комментаторы заступились не за рэпера, а за девочек, которым просто захотелось подурачиться

Мы в 13 лет двигали телами, как будущие мамы. Все выросли и стали реально классными мамами (ну, я ещё нет). Так что всё нормально, без паники. Тинейджеры — самые классные люди на планете в любом поколении Mikhael Agafonov

Воспринимать молодёжную культуру как пропаганду нездоровых ценностей просто глупо. Юность, молодость — это всегда время бунтарства, вызова обществу и эпатажа. Все мы так бесились. Ну, может, только закоренелые ботаники нет. И я тоже давал жару в 14–16. Но потом переболел. От прошлого только ирокез остался) Тимур Кувшинов

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