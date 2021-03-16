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Участница шоу "Беременна в 16" ждёт ребёнка спустя полгода после родов, но речь идёт об аборте

Алина считает, что ни она, ни её парень не смогут справиться с двумя детьми.

16 марта 2021, 14:14

Фото © Cоцсети

Недавно в российском шоу "Беременна в 16" впервые появилась героиня из Европы, а точнее — из Испании. Узнав, что беременна, 16-летняя Алина из города Эльче подала заявку на участие в популярном телепроекте, где они с парнем Луисом пытались преодолеть свои противоречия. Их история в шоу закончилась хеппи-эндом, и фанаты радовались новым фото молодых родителей с карапузом, пока Алина не огорошила их новостью, которую сообщила в прямом эфире в "Инстаграме". Оказалось, что она беременна во второй раз и собирается делать аборт.

Видео © YouTube / NnYourTime

Я буду делать аборт, так как срок у меня три недели и второго ребёнка я не потяну. И Луис тоже

Алина

Фото © Cоцсети

Фото © Cоцсети

Во время проекта Алина и Луис жили каждый у своих родителей, которые их содержали, но девушка хотела самостоятельности и собственную семью. Поэтому после долгих споров парень решил взять ответственность за свои действия и нашёл работу на стройке, чтобы обеспечить Алину и полугодовалого Лео.

Фото © Cоцсети

Фото © Cоцсети

После участия в телешоу молодые родители ещё не успели стать популярными и раскрутить свои блоги, поэтому финансового притока со стороны блогерства пока нет. А родители парня не спешат помогать материально — в основном они лишь приходят посидеть с внуком. В интервью каналу "Ю" девушка рассказала, что планирует окончить школу, а затем учиться на психолога и параллельно работать, поэтому сил и времени на второго ребёнка у неё нет.

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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