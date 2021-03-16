Жена Малафеева рассказала о состоянии 17-летней падчерицы, которая из-за наркотиков попала в клинику

Ранее бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев рассказывал, что поместил свою 17-летнюю дочь Ксюшу в реабилитационную клинику. Спортсмен отметил, что у них не получается своими силами помочь девушке победить зависимость. Теперь её мачеха Екатерина Малафеева раскрыла, как проходит лечение падчерицы.

Фото © Instagram / malafeeva_ekaterina

По словам жены футболиста, девушка находится в клинике всего чуть больше месяца, но уже заметны улучшения и сейчас у неё всё хорошо. Ксения готовится к сдаче экзаменов, общается с другими ребятами и строит планы. "Я наконец-то впервые за долгое время услышала своего ребёнка без влияния всяких болезней", — поделилась Екатерина, которая называет падчерицу дочкой.

Она делится, что у неё насыщенные и интересные дни, что только к вечеру есть свободные минутки и ей нравится это. Учёба каждый день, вовсю готовится к ЕГЭ, танцует, готовит, участвует с ребятами в творческих мероприятиях, занимается йогой.😱 Что сформировались уже новые цели и планы Екатерина Малафеева

Фото © Instagram / malafeeva_ekaterina

После того как с девушкой начали работать специалисты, у семьи появилась надежда на то, что она сможет взяться за ум и вернуться к нормальной жизни. "17 лет — вроде такая взрослая беспечность и такая юная неопределённость. Я верю всегда в лучшее и желаю пройти с лёгкостью испытания, которые сама себе даришь", — пожелала Ксюше в декабре Екатерина, когда нежно поздравила её с днём рождения.

У меня появилась надежда, что всё изменится и всё у Ксю будет хорошо. Времени прошло мало, а мысли пошли правильные. Верю в её новую жизнь, в новые интересы и желания Екатерина Малафеева

Фото © Instagram / officialmalafeeva

Напомним, что в марте 2020 года дочку футболиста задержали по подозрению в распространении наркотиков. Девушку уличили в продаже нескольких таблеток экстази. На допросе она призналась, что пошла на такой шаг, потому что ей не хватало денег на повседневные расходы. Мама Ксении погибла в 2011 году, и с тех пор девочку воспитывала бабушка. Наследница спортсмена рассказывала, что ей приходится бороться с анорексией и булимией, обращаться к психиатру и пить антидепрессанты.

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