16-летняя дочь футболиста Малафеева раскрыла, что на самом деле толкнуло её на торговлю наркотиками

Недавно стало известно, что дочку Вячеслава Малафеева К. подозревают в торговле наркотиками — её уличили в продаже нескольких таблеток экстази. Согласно источникам Лайфа, девушка призналась на допросе, что толкнуло её на такие действия. Всё дело в том, что ей не хватало денег на повседневные расходы — например на еду и такси.

Фото © Соцсети

Чтобы справиться с проблемами, девушка придумала преступный план. Она зарегистрировалась на сайте по продаже запрещённых веществ, где вела переписку с потенциальными клиентами. На неё вышли полицейские и оформили контрольную закупку. Дочка футболиста заявила, что подобный поступок она совершила впервые. Сейчас К. находится под подпиской о невыезде, на этой неделе ей предъявят обвинение.

Фото © Соцсети

Отец и мачеха девушки на момент задержания путешествовали по США. Её мама погибла в 2011 году, и с тех пор девочку воспитывала бабушка. С февраля 2020-го К. решила жить одна. Судя по всему, подростковый период у девушки проходит довольно трудно. К. экстравагантно одевается, выкладывает довольно взрослые фото и красит волосы в яркие цвета. Кроме того, она рассказывала, что ей приходится бороться с анорексией и булимией, обращаться к психиатру и пить антидепрессанты.

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