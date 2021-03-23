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Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали во Вьетнаме

Препарат утверждён к использованию в странах с общим населением более 1,5 миллиарда человек.

23 марта 2021, 08:17
<p>Фото © Станислав Красильников / ТАСС</p>

Фото © Станислав Красильников / ТАСС

Вьетнам стал 56-й страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса "Спутник V" российского производства. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Отметим, что население азиатского государства составляет 97 миллионов человек.

"Одобрение вакцины во Вьетнаме, который входит в число стран с наибольшим количеством населения в Юго-Восточной Азии, позволит обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену коронавирусных ограничений", — указал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что "Спутник V" — одна из лучших в мире вакцин против CoViD-19.

Во Вьетнаме выявили новый штамм коронавируса. Он похож на "британский"

Во Вьетнаме выявили новый штамм коронавируса. Он похож на "британский"

В конце февраля Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило применение на территории страны "Спутника V". А в середине марта туда была доставлена и безвозмездно передана партия вакцины российского производства.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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