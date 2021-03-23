Молодая жена Петросяна ответила на слухи о второй беременности

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на распространившиеся в Сети слухи о своей новой беременности, передаёт портал "Дни.ру".

Год назад в семье российского юмориста Евгения Петросяна родился сын Ваган. Наследника артисту подарила Татьяна Брухунова, которая ранее была его личной помощницей. По слухам, именно ради неё он ушёл от Елены Степаненко после 30 лет брака. Довольно долгое время пара скрывала от общественности рождение наследника. О его появлении юморист сообщил лишь спустя полгода. Тогда почти сразу поклонники заподозрили Брухунову в новой беременности. К тому же она не раз заявляла в своём личном блоге, что была бы не против стать мамой снова.

Несколько недель назад подписчики Татьяны обратили внимание на её округлившиеся формы. Сама девушка не раз как бы случайно "светила" в своих сториз внушительных размеров живот. Так, недавно Брухунова опубликовала ролик, в котором была одета в просторный костюм. А незадолго до этого молодая мама выложила серию кадров, посвящённых новому бренду детской одежды. На одном из них пользователи заметили округлившийся животик и начали расспрашивать Татьяну о беременности, но тогда отвечать она ничего не стала.

Фото © Instagram / bruhunova

По всей видимости, жене юмориста всё это порядком надоело, поэтому она резко ответила одному из подписчиков в комментариях. Брухунова заявила, что не прощает людей за бестактные вопросы и сразу отправляет таких любопытных в бан. "Хоть малейшее чувство этики должно быть у каждого", — написала она. А через какое-то время девушка запостила в "Инстаграме" скриншот подборки новостей о своей новой беременности, разместив на нём подпись: "Прекращаю есть на ночь!".

Напомним, что слухи о беременности Татьяны Брухуновой появились ещё в декабре прошлого года. Тогда соседка матери Татьяны рассказала в одном из телешоу, что девушка собирается вновь стать мамой. В марте того же года у пары родился сын Ваган. По словам 75-летнего Петросяна, возраст не мешает ему радоваться вновь обретённому статусу отца. В интервью юморист поделился своими опасениями за судьбу сына.

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