Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Фонтан высотой с пятиэтажку: в Петербурге прорвало трубу с кипятком — видео

Среди людей пострадавших нет, но вот припаркованному рядом "мерседесу" не так повезло.

23 марта 2021, 08:49

В Петербурге прорвало трубу с кипятком. Видео прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Прорыв трубы с кипятком произошёл на Исполкомской улице в Санкт-Петербурге. Фонтан высотой в несколько метров забил около салона "мерседеса" — видео с места оказалось в распоряжении Лайфа.

По словам очевидцев, среди людей пострадавших нет, но вот припаркованному рядом автомобилю не так повезло — его побило камнями и ошпарило кипятком.

Во Владивостоке улица превратилась в реку кипятка — видео

Во Владивостоке улица превратилась в реку кипятка — видео

Сейчас на месте работают экстренные службы, людей просят обходить место аварии.

А ранее во дворе многоэтажного жилого дома в Зеленограде в яму с кипятком провалились сразу два припаркованных автомобиля — Лайф публиковал видео с моментом падения. Дыра в асфальте образовалась на месте прорыва трубы.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Подсчитано, сколько россиян готовы переехать в Москву ради работы

сегодня в 03:56

Горячая вода затопила квартиры в шести подъездах жилого комплекса Green Park в Москве

15 января, 23:20

Стало известно, сколько житель Москвы заплатил за похищение и зверское убийство бывшего зятя

сегодня в 09:25
Life

Путин не принимал решения возглавить список "Единой России" на думских выборах

сегодня в 09:43

В Сбере назвали процент мошеннических звонков на телефоны россиян

сегодня в 09:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1