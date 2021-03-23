Фонтан высотой с пятиэтажку: в Петербурге прорвало трубу с кипятком — видео
Среди людей пострадавших нет, но вот припаркованному рядом "мерседесу" не так повезло.
Прорыв трубы с кипятком произошёл на Исполкомской улице в Санкт-Петербурге. Фонтан высотой в несколько метров забил около салона "мерседеса" — видео с места оказалось в распоряжении Лайфа.
По словам очевидцев, среди людей пострадавших нет, но вот припаркованному рядом автомобилю не так повезло — его побило камнями и ошпарило кипятком.
Сейчас на месте работают экстренные службы, людей просят обходить место аварии.
А ранее во дворе многоэтажного жилого дома в Зеленограде в яму с кипятком провалились сразу два припаркованных автомобиля — Лайф публиковал видео с моментом падения. Дыра в асфальте образовалась на месте прорыва трубы.
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