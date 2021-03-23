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Александр Бородюк назначен главным тренером "Торпедо"

На своём посту он сменил Сергея Игнашевича, который покинул команду днём ранее.

23 марта 2021, 08:38

Фото © Пресс-служба ФК "Торпедо"

Новым главным тренером московского "Торпедо" назначен Александр Бородюк, сообщает пресс-служба чёрно-белых. Контракт со специалистом рассчитан до конца следующего сезона.

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Стоит отметить, что Бородюк уже работал с "Торпедо" и выводил его в премьер-лигу в сезоне-2013/2014. Тогда "автозаводцы" вышли в высший эшелон российского футбола спустя восемь лет.

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На своём посту он сменил Сергея Игнашевича, который днём ранее расторг контракт с командой по обоюдному согласию сторон. Добавим, что Александр Бородюк входил в тренерский штаб Гуса Худдинка на Евро-2008, где наша сборная взяла бронзовые медали.

Следующий матч "Торпедо" проведёт 24 марта в рамках ФНЛ. Соперником станет московский клуб "Чертаново".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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