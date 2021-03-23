Александр Бородюк назначен главным тренером "Торпедо"
На своём посту он сменил Сергея Игнашевича, который покинул команду днём ранее.
Фото © Пресс-служба ФК "Торпедо"
Новым главным тренером московского "Торпедо" назначен Александр Бородюк, сообщает пресс-служба чёрно-белых. Контракт со специалистом рассчитан до конца следующего сезона.
Стоит отметить, что Бородюк уже работал с "Торпедо" и выводил его в премьер-лигу в сезоне-2013/2014. Тогда "автозаводцы" вышли в высший эшелон российского футбола спустя восемь лет.
На своём посту он сменил Сергея Игнашевича, который днём ранее расторг контракт с командой по обоюдному согласию сторон. Добавим, что Александр Бородюк входил в тренерский штаб Гуса Худдинка на Евро-2008, где наша сборная взяла бронзовые медали.
Следующий матч "Торпедо" проведёт 24 марта в рамках ФНЛ. Соперником станет московский клуб "Чертаново".
Выбор редакции
"Все ему говорят — оставайтесь": Соболев заявил, что игроки просят Тедеско не уходить из "Спартака"
Игнашевич покинул пост главного тренера "Торпедо"
Рой Джонс: Если Поветкин захочет, он достанет Уайта
Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру и ФСИН проверить заявления скопинского маньяка, предложившего своей жертве зачать ребёнка
Только для взрослых: откровенные фото Ивлеевой, которые сразили читателей Playboy наповал
Комментариев: 0