Реабилитация за осенний провал: сборная России начинает борьбу за путёвку на ЧМ-2022 с матча против "карлика"

Сборная России по футболу начинает отборочный турнир на чемпионат мира в Катаре с матча в Мальте. Подопечные Станислава Черчесова являются фаворитами этой встречи. Плюс команде важно реабилитироваться перед фанатами после осеннего провала. В ноябре прошлого года Россия сыграла по нулям с Молдавией, в меньшинстве уступила туркам (2:3) и была разгромлена сербами (0:5). Тогда команда осталась без ключевых игроков: кого-то подкосили травмы, кого-то — болезни, также был отстранён капитан Артём Дзюба из-за скандала со слитым в Сеть интимным видео.

А вот у Мальты осенью дела шли намного лучше. В последних трёх встречах у них две победы и одна ничья, правда, и соперники у них были из числа слабейших европейских сборных...

Последние три матча сборной Мальты: Мальта — Лихтенштейн — 3:0

Мальта — Андорра — 3:1

Мальта — Фарерские острова — 1:1

В играх с превосходящими противниками команда Дэвиса Манджи зачастую придерживается сверхоборонительной тактики: буквально ставит "автобус" у своих ворот. Поэтому Станиславу Саламовичу предстоит хорошо подумать, как взломать мальтийские защитные порядки.

И самое главное, что история встреч у России с Мальтой небогатая от слова совсем: мы играли с ними всего единожды — и то в далёком 1996 году. Матч носил товарищеский характер, победу отпраздновала наша сборная со счётом 2:0 (отличились Валерий Карпин и Сергей Кирьяков). И тут интересный факт: в воротах тогда стоял Станислав Черчесов, теперь он — у тренерской бровки.

Говорить что-то ещё о сопернике сложно. Наши футболисты даже не знают фамилий игроков Мальты. Действительно, больших звёзд в команде нет. В основном это парни из местного чемпионата, которые защищают цвета "Хамруна Спартанс", "Флорианы", "Гзиры Юнайтед", "Слимы Уондерерс". Что тут ещё сказать, если даже названия этих клубов многие слышат впервые...

Фамилий игроков не знаю. Сейчас собрались почти все ребята, начинаем конкретно разбирать соперника, будем смотреть и готовиться Илья Кутепов игрок сборной России

Всё отлично. В Сочи поля, инфраструктура на отличном уровне. Думаю, никаких проблем с этим возникнуть не должно. Недооценки соперника не будет, я уверен на 100 процентов. Это отбор и серьёзная игра Вячеслав Караваев игрок сборной России

Перед вылетом в Мальту все игроки и тренерский штаб сдали отрицательные тесты на коронавирус, однако в Сочи, где проходят сборы, останется Магомед Оздоев. Игрок "Зенита" продолжает заниматься по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевта из-за небольшого повреждения. И кажется, что не стоит рассчитывать на Александра Головина ("Монако"), Алексея Миранчука ("Аталанта"), Фёдора Кудряшова ("Антальяспор"), Александра Жирова ("Зандхаузен") и Андрея Лунёва ("Зенит"). Это те, кто присоединится к команде только в Мальте за день до игры, 23 марта. С командой они не тренировались, а значит, и шансы увидеть их в матче первого тура очень малы.

Для выхода в финальную часть ЧМ сборной России нужно занять первое место в своей группе или второе, которое даёт право квалифицироваться через стыковые матчи. Правда, ещё остаётся шанс поехать на мундиаль через Лигу наций. Напомним, наша команда попала в группу H вместе с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Фото © Пресс-служба сборной России

ЧМ-2022, отборочный турнир Мальта — Россия, стадион "Та-Кали" 24 марта, 22:45 (мск) Прямая трансляция: Первый канал

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