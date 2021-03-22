СКА вырвал победу у "Динамо" и вышел вперёд в серии
Бело-голубые смогли отыграть две шайбы, но уступили в овертайме.
Фото © Пресс-служба КХЛ
В Москве завершился третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, в котором петербургский СКА в овертайме вырвал победу у столичных динамовцев — 3:2.
Уже на пятой минуте встречи нападающий СКА Василий Подколзин протаранил динамовскую защиту и открыл счёт.
Во втором периоде армейцы укрепили своё преимущество голом Антона Бурдасова, однако нападающий "Динамо" Дмитрий Яшкин в этой же двадцатиминутке вернул бело-голубых в игру, отличившись в численном большинстве.
Сравняли счёт динамовцы в начале третьего периода. Автором второго гола хозяев стал форвард Иван Игумнов, но не меньшей похвалы за это взятие ворот удостоился защитник бело-голубых Андрей Сергеев. Именно он умело накрутил двух армейцев и создал момент для Игумнова.
В основное время игры команды шайб больше не забрасывали, а на третьей минуте овертайма победу армейцам принёс нападающий Владислав Каменев.
СКА одерживает вторую победу над "Динамо" и выходит вперёд в серии (2-1). Соперники вновь встретятся 24 марта. Игра под номером четыре пройдёт также на "ВТБ-арене" в Москве, после чего команды переберутся в Санкт-Петербург.
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала
"Динамо" М – СКА — 2:3 ОТ (0:1; 1:1; 1:0; 0:1), в серии — 1-2
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