"Не видим оснований для закрытия": Голикова оценила вероятность третьей волны ковида в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила вероятность третьей волны коронавируса в стране. В беседе с журналистом Антоном Красовским она отметила, что возможен небольшой подъём заболеваемости, сообщает RT.

"Мы сейчас не видим оснований для закрытия, мы находимся в периоде стабилизации и снижения, причём этот период длится с декабря. <...> У нас идёт пока устойчивое снижение заболеваемости. Мы здраво оцениваем ситуацию марта-апреля", — сказала Голикова.

По словам вице премьера, подъём заболеваемости в России если и наступит, то небольшой, в то время как в других странах он будет значительно выше. Голикова считает, что это связано с тем, что государства "перманентно закрывались", люди сидели дома, а коллективный иммунитет не вырабатывался.

Ранее вице-премьер рассказала, когда россияне смогут распрощаться с масками. Для этого необходимы как минимум два условия, отметила она.

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