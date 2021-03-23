Глава "Газпрома" оценил переход компании на российское ПО в 180 миллиардов рублей

Как минимум в 180 миллиардов рублей обойдётся "Газпрому" переход на российское программное обеспечение в случае, если он будет осуществлён на общих основаниях. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на письмо главы компании Алексея Миллера на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В письме топ-менеджер просит главу кабмина исключить из проекта указа о "преимущественном использовании" российского программного обеспечения точные сроки. Согласно нынешней версии документа, на отечественный софт "Газпрому" нужно перейти до 1 января 2024 года, а на оборудование — к началу 2025 года.

Миллер подчеркнул, что принятие указа в текущей версии приведёт к существенной финансовой нагрузке на компанию. Однако примерный размер ущерба в письме не указывается.

Вместе с тем глава "Газпрома" попросил Мишустина также поручить Минцифры и Минпромторгу рассмотреть и учесть предложения по доработке этого указа. Ранее компания обращалась по поводу этого в министерства, однако её предложения тогда не учли.

А в январе Алексей Миллер назвал год, когда планируется закончить газификацию всей страны. К 2025 году она будет доведена до уровня 90% от технически возможной.

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