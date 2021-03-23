Сильно исхудавший сын Анны Михалковой выложил фото с голым торсом, где на него страшно смотреть
Мальчишеская худоба на вид оказалась близка к истощению.
Фото © Instagram / andrewbakov, anikiti4na
Похудение — острая тема не только для девушек. Старший сын актрисы Анны Михалковой поделился в "Инстаграме" полуобнажёнными снимками, на которых похвастался своей экстремально стройной фигурой.
На одном из кадров 20-летний Андрей Баков завёл за голову тонкие руки и задумчиво смотрел в камеру. При этом в глаза бросались его впалые щёки и чётко очерченные скулы.
На другом фото сын актрисы стоял, закрыв глаза и показывая торс без единой капли жира. Рёбра парня с лёгкостью можно разглядеть, а джинсы на тонкой талии не удерживает даже ремень. Снимки Андрей оставил без пояснений и закрыл к ним комментарии — наследник звёздной династии не слишком активный пользователей соцсетей.
Фото © Instagram / anikiti4na
Андрей Баков — сын Анны Михалковой и бизнесмена Альберта Бакова. У парня также есть младшие брат и сестра. Анна периодически показывает Андрея в своём инстаграме, на некоторых снимках парень даже предстаёт с сигаретой. Актриса любит своих детей и не скрывает своих чувств. "Я не знаю, что можно тут написать. Когда я смотрю на него, у меня ни одной мысли нет в голове))) В любой сложной ситуации можно употреблять фразу "Зато дети хорошие!" — написала она, выложив фото сына.
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