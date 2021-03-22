Экс-солистка Serebro напугала фанатов худым фото в нижнем белье, где руки и ноги у неё одной толщины
Раньше Полине Фаворской запрещал быть худой продюсер.
29-летняя экс-участница "Серебра" давно отправилась в вольное плавание и теперь выступает со своей группой Favlav. Но Полина не забывает про свой инстаграм, который стал более дерзким и откровенным. Девушка не сдерживает себя в проявлении эмоций и выкладывает провокационные фото.
На этот раз певица поделилась кадром, где предстала в изящном нижнем белье, тёмных очках и с косичками, спадающими на лицо. Звезда сурово смотрела в камеру, приняв при этом пикантную позу.
Однако не все поклонники соблазнились изгибами бывшей подопечной Максима Фадеева. Пользователи заметили, что их любимица похудела ещё сильнее, и выразили обеспокоенность её весом. А некоторые даже заподозрили, что певица ведёт нездоровый образ жизни.
Что-то схуднула😢
Высохла
Лечиться от зависимости нужно
После ухода из "Серебра" Фаворская признавалась, что Фадеев запрещал ей быть худой и называл анорексичкой. "Был ужасный буллинг в соцсетях. После ухода из группы я заново училась себя принимать", — заявила Полина. Также она отметила, что в группе хотела реализовать свой творческий потенциал, но "ей быстро обломали крылья". Сейчас исполнительница выступает со своей группой Favlav и наслаждается отношениями с бойфрендом, откровенные фото с которым периодически выкладывает на всеобщее обозрение.
WOW-stars
Появилось страшное видео с бывшей женой Аршавина, у которой пропал нос из-за аутоиммунного некроза
сегодня в 10:02
Какую загадку таит в себе девушка, которую случайно увидели в постели экс-бойфренда Бузовой: 10 фото
сегодня в 09:49
Участница "Холостяка" раскрыла правду, почему она улетела вместе с Тимати и его мамой на Мальдивы
сегодня в 09:15
Выбор редакции
"Превратилась в солдата". Бывшая солистка группы Serebro раскритиковала методы работы Фадеева
Серябкина разделась у бассейна и показала кадры, которые стоило оставить только для мужа
Какую загадку таит в себе девушка, которую случайно увидели в постели экс-бойфренда Бузовой: 10 фото
Посол Антонов не стал давать комментарии после консультации по российско-американским отношениям
"Самоизолировался дома": Заразившийся ковидом Ургант рассказал о самочувствии
Комментариев: 0