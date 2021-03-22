Экс-солистка Serebro напугала фанатов худым фото в нижнем белье, где руки и ноги у неё одной толщины

29-летняя экс-участница "Серебра" давно отправилась в вольное плавание и теперь выступает со своей группой Favlav. Но Полина не забывает про свой инстаграм, который стал более дерзким и откровенным. Девушка не сдерживает себя в проявлении эмоций и выкладывает провокационные фото.

Фото © Instagram / favlav

На этот раз певица поделилась кадром, где предстала в изящном нижнем белье, тёмных очках и с косичками, спадающими на лицо. Звезда сурово смотрела в камеру, приняв при этом пикантную позу.

Фото © Instagram / favlav

Однако не все поклонники соблазнились изгибами бывшей подопечной Максима Фадеева. Пользователи заметили, что их любимица похудела ещё сильнее, и выразили обеспокоенность её весом. А некоторые даже заподозрили, что певица ведёт нездоровый образ жизни.

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Фото © Instagram / favlav

Высохла _vladimir_serg_

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После ухода из "Серебра" Фаворская признавалась, что Фадеев запрещал ей быть худой и называл анорексичкой. "Был ужасный буллинг в соцсетях. После ухода из группы я заново училась себя принимать", — заявила Полина. Также она отметила, что в группе хотела реализовать свой творческий потенциал, но "ей быстро обломали крылья". Сейчас исполнительница выступает со своей группой Favlav и наслаждается отношениями с бойфрендом, откровенные фото с которым периодически выкладывает на всеобщее обозрение.

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