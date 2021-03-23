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"Пограничная личность": Психиатр назвал скопинского маньяка вменяемым, но эмоционально тупым

Он также усомнился в интеллектуальной полноценности насильника.

23 марта 2021, 12:54
<p>Виктор Мохов. Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCvQXaJTjA3jRucTKN4CGiwg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ксения Собчак</a></p>

Виктор Мохов. Скриншот © YouTube / Ксения Собчак

Скопинский маньяк Виктор Мохов во время интервью с Ксенией Собчак показал, что у него выражен сильнейший личностный дефект. К такому мнению пришёл психиатр, психотерапевт Сергей Андреев.

"Я глубоко с его историей не знаком, но могу делать выводы по тому, как он в интервью говорит о своей матери. Видно, что он от неё так и не оторвался. О многом говорит и то, что у него до 50 лет так никакие отношения не появились. Перед нами явно пограничная и очень неустойчивая личность", — приводит его слова "КП-Рязань".

Врач также отметил, что у Мохова развита эмоциональная тупость. На это указывает то, что он не проронил ни одной слезинки во время разговора, а также много шутил на тему случившегося. Кроме того, маньяк считает себя "грандиозно успешным" в сексуальном плане.

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В Мохове объединилось несколько видов личностной патологии. Это и нарциссический радикал, и пограничный радикал, и диссоциальный радикал, добавил психиатр. Андреев назвал маньяка вменяемым, но человеком с отсутствием какой-либо самокритики, что даёт повод задуматься о его интеллектуальной полноценности.

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Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. Как известно, на свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет. Позднее в интервью телеведущей Ксении Собчак Виктор Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что до сих пор влюблён в одну из похищенных им девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. По словам маньяка, в своей жизни он всегда "выбирал самых-самых", хотя те никогда не отвечали ему взаимностью. А позднее добавил девушку в друзья в одной из соцсетей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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