Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Во что превратился дом скопинского маньяка, пока тот 17 лет сидел в тюрьме: фото изнутри

Недавно Виктор Мохов вышел на свободу и после различных шоу и интервью отправился домой.

23 марта 2021, 10:57

Фото © МК

Дом скопинского маньяка простоял пустым все 17 лет, что хозяин провёл за решёткой

Фото © МК

Фото © МК

А по приезде того встретила довольно обшарпанная обстановка: краска на полу облупилась, металлические трубы и плита заржавели

Фото © МК

Фото © МК

Советская мебель, которая и до того имела неутешительный вид, из-за запустения дома и влажности превратилась в рухлядь

Фото © МК

Фото © МК

Вернувшись домой, Виктор Мохов сразу взялся за уборку и выкинул совсем непригодные и ненужные вещи, как, например, старые видеокассеты

Фото © МК

Фото © МК

Гонорары маньяка позволили ему без труда прикупить инструменты, лупу и часы, а грязную и ржавую плиту ему заменил двоюродный брат

Фото © МК

Фото © МК

Но, несмотря на маленькие переделки, этот дом всё ещё сохранил тот вид, каким его запомнили 14-летняя Екатерина Мартынова и 17-летняя Елена Самохина

Фото © МК

Фото © МК

Хоть девушки и провели в бункере почти четыре года, один раз им всё же удалось попасть в проклятый дом — это и стало их спасением

Фото © МК

Фото © МК

Неизвестно, было ли тогда жилище маньяка в столь же неприглядном виде, но сейчас отвалившаяся и местами обгоревшая плитка напоминают больше о заброшенных развалинах

Фото © МК

Фото © МК

Журналистам даже удалось увидеть вход в печально известный бункер, который теперь вызывает кошмары не только у двух жертв скопинского маньяка

Фото © МК

Фото © МК

Теперь Виктор Мохов планирует приводить дом в порядок, тем более в средствах он больше не ограничен — за участие в телешоу и интервью на СМИ ему заплатили 1,85 млн рублей. А Ксения Собчак докинула в общую копилку 50 тыс. и купила маньяку новую мебель

10 страшных цитат из книги жертвы скопинского маньяка, в которых заключён весь пережитый ею ужас

10 страшных цитат из книги жертвы скопинского маньяка, в которых заключён весь пережитый ею ужас

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Жириновский предложил запретить интервью с убийцами и маньяками на законодательном уровне

сегодня в 09:56

Скопинский маньяк и няня с шизофренией: нужна ли в России смертная казнь и как тюрьма меняет осуждённых

21 марта, 11:00

Детская смерть носит офисный костюм: безнадёжность жизни с муковисцидозом под солнцем Краснодарского края

сегодня в 11:00

Минобороны подтвердило гибель троих военных на аэродроме под Калугой и назвало причину ЧП

сегодня в 11:06

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о переизбрании действующего президента

сегодня в 11:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1