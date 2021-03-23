Во что превратился дом скопинского маньяка, пока тот 17 лет сидел в тюрьме: фото изнутри

Дом скопинского маньяка простоял пустым все 17 лет, что хозяин провёл за решёткой

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А по приезде того встретила довольно обшарпанная обстановка: краска на полу облупилась, металлические трубы и плита заржавели

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Советская мебель, которая и до того имела неутешительный вид, из-за запустения дома и влажности превратилась в рухлядь

Фото © МК

Вернувшись домой, Виктор Мохов сразу взялся за уборку и выкинул совсем непригодные и ненужные вещи, как, например, старые видеокассеты

Фото © МК

Гонорары маньяка позволили ему без труда прикупить инструменты, лупу и часы, а грязную и ржавую плиту ему заменил двоюродный брат

Фото © МК

Но, несмотря на маленькие переделки, этот дом всё ещё сохранил тот вид, каким его запомнили 14-летняя Екатерина Мартынова и 17-летняя Елена Самохина

Фото © МК

Хоть девушки и провели в бункере почти четыре года, один раз им всё же удалось попасть в проклятый дом — это и стало их спасением

Фото © МК

Неизвестно, было ли тогда жилище маньяка в столь же неприглядном виде, но сейчас отвалившаяся и местами обгоревшая плитка напоминают больше о заброшенных развалинах

Фото © МК

Журналистам даже удалось увидеть вход в печально известный бункер, который теперь вызывает кошмары не только у двух жертв скопинского маньяка

Фото © МК

Теперь Виктор Мохов планирует приводить дом в порядок, тем более в средствах он больше не ограничен — за участие в телешоу и интервью на СМИ ему заплатили 1,85 млн рублей. А Ксения Собчак докинула в общую копилку 50 тыс. и купила маньяку новую мебель

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