Президент Казахстана попросил Путина обеспечить дополнительные поставки "Спутника V"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обратился с просьбой обеспечить дополнительные поставки вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.

"В ходе беседы Касым-Жомартом Токаевым была высказана просьба обеспечить дополнительную поставку вакцины "Спутник V" в нашу страну", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал, что в середине февраля в Казахстане зарегистрировали произведённую в стране вакцину "Спутник V". Уже в конце месяца во все регионы республики должно было быть поставлено около 90 тысяч доз препарата.