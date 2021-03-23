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Президент Казахстана попросил Путина обеспечить дополнительные поставки "Спутника V"

Ранее в стране зарегистрировали эту вакцину собственного производства.

23 марта 2021, 12:53
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обратился с просьбой обеспечить дополнительные поставки вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.

"В ходе беседы Касым-Жомартом Токаевым была высказана просьба обеспечить дополнительную поставку вакцины "Спутник V" в нашу страну", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф рассказывал, что в середине февраля в Казахстане зарегистрировали произведённую в стране вакцину "Спутник V". Уже в конце месяца во все регионы республики должно было быть поставлено около 90 тысяч доз препарата.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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