Президент Казахстана попросил Путина обеспечить дополнительные поставки "Спутника V"
Ранее в стране зарегистрировали эту вакцину собственного производства.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обратился с просьбой обеспечить дополнительные поставки вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.
"В ходе беседы Касым-Жомартом Токаевым была высказана просьба обеспечить дополнительную поставку вакцины "Спутник V" в нашу страну", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что в середине февраля в Казахстане зарегистрировали произведённую в стране вакцину "Спутник V". Уже в конце месяца во все регионы республики должно было быть поставлено около 90 тысяч доз препарата.
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