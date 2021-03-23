Гинцбург: Ревакцинация "Спутником V" может быть даже эффективнее первичной прививки

Повторная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" не только не запрещена, но может быть даже эффективнее первичной. Об этом заявил Александр Гинцбург, глава центра им. Гамалеи, который и разработал эту вакцину.

"Данные целого ряда научных исследований, проведённых как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену", — отметил он.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Ранее сегодня замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила, что второй раз привиться "Спутником V" будет нельзя. Однако для этого доступны два других российских препарата — "Эпиваккорона" и "Ковивак".

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