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Гинцбург: Ревакцинация "Спутником V" может быть даже эффективнее первичной прививки

При этом ранее сегодня замдиректора ЦНИИ эпидемиологии допустила, что второй раз привиться этим препаратом будет нельзя.

23 марта 2021, 10:20
<p>Фото © ТАСС/EPA/GEORGI LICOVSKI</p>

Фото © ТАСС/EPA/GEORGI LICOVSKI

Повторная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" не только не запрещена, но может быть даже эффективнее первичной. Об этом заявил Александр Гинцбург, глава центра им. Гамалеи, который и разработал эту вакцину.

"Данные целого ряда научных исследований, проведённых как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену", — отметил он.

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Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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Ранее сегодня замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила, что второй раз привиться "Спутником V" будет нельзя. Однако для этого доступны два других российских препарата — "Эпиваккорона" и "Ковивак".

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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