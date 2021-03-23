В Кремле объяснили, почему вакцинация Путина от ковида не будет публичной
Глава государства привьётся сегодня.
Фото © Михаил Метцель / ТАСС
Вакцинация президента России Владимира Путина от коронавирусной инфекции не будет публичной, поскольку глава государства никогда не был сторонником жизни "на камеры". Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля указал, что процедура вакцинации минимально повлияет на рабочий график политика.
"Президент и так, вы видите, значительную часть своего рабочего времени посвящает беседам, совещаниям, связанным с производством вакцины, вакцинации, поэтому президент для пропаганды вакцин делает очень многое. А что касается вакцинации под камеры, он никогда не был сторонником. Ему это не нравится", — сказал Песков.
Накануне в ходе телемоста президент сообщил о решении привиться от коронавируса. Путин отметил, что вакцинация является добровольным выбором каждого человека.
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