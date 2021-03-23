В Кремле объяснили, почему вакцинация Путина от ковида не будет публичной

Вакцинация президента России Владимира Путина от коронавирусной инфекции не будет публичной, поскольку глава государства никогда не был сторонником жизни "на камеры". Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля указал, что процедура вакцинации минимально повлияет на рабочий график политика.

"Президент и так, вы видите, значительную часть своего рабочего времени посвящает беседам, совещаниям, связанным с производством вакцины, вакцинации, поэтому президент для пропаганды вакцин делает очень многое. А что касается вакцинации под камеры, он никогда не был сторонником. Ему это не нравится", — сказал Песков.