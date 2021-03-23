Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Кремле объяснили, почему вакцинация Путина от ковида не будет публичной

Глава государства привьётся сегодня.

23 марта 2021, 09:48
<p>Фото © Михаил Метцель / ТАСС</p>

Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Вакцинация президента России Владимира Путина от коронавирусной инфекции не будет публичной, поскольку глава государства никогда не был сторонником жизни "на камеры". Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля указал, что процедура вакцинации минимально повлияет на рабочий график политика.

"Президент и так, вы видите, значительную часть своего рабочего времени посвящает беседам, совещаниям, связанным с производством вакцины, вакцинации, поэтому президент для пропаганды вакцин делает очень многое. А что касается вакцинации под камеры, он никогда не был сторонником. Ему это не нравится", — сказал Песков.

Песков рассказал, в какое время дня Путин сделает прививку

Песков рассказал, в какое время дня Путин сделает прививку

Накануне в ходе телемоста президент сообщил о решении привиться от коронавируса. Путин отметил, что вакцинация является добровольным выбором каждого человека.

Песков сообщил Лайфу, какой вакциной привьётся Путин

Песков сообщил Лайфу, какой вакциной привьётся Путин

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1