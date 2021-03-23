В Молдавии мужчина привился от ковида вакциной AstraZeneca и умер

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии начало расследование после смерти мужчины, который скончался на второй день после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом сегодня заявила эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан.

По её словам, у жителя Хынчештского района отсутствовали какие-либо побочные эффекты в течение первых суток после вакцинации.

"Примерно через сутки после вакцинации препаратом AstraZeneca у мужчины поднялось артериальное давление (160 на 100). У него был диагностирован острый коронарный синдром, а во время транспортировки в больницу его состояние ухудшилось. В результате у пациента остановилось сердце, реанимировать его не смогли", — передаёт слова Цуркан портал Noi.

Согласно результатам предварительной экспертизы, мужчина умер от сердечно-сосудистой недостаточности. При этом отмечается, что данный случай продолжает изучать комиссия по оценке побочных реакций. Пока связи между смертью привитого мужчины и его вакцинацией препаратом AstraZeneca не выявлено.

В то же время специалисты утверждают, что за последние семь дней уже 712 человек сообщили о побочных эффектах после вакцинации, причём все они являются несущественными реакциями в виде лихорадки, болей в мышцах или лёгких аллергических проявлений.

Ранее учёные установили возможную причину образования тромбов у пациентов, привившихся вакциной от компании AstraZeneca. Как показали исследования, препарат вызывает аутоиммунную реакцию, вырабатывая антитела, которые могут взаимодействовать с тромбоцитами. Однако точные причины такой реакции препарата ещё предстоит выяснить.

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