Врач из Коммунарки показал страшный снимок, во что вейп превратил лёгкие 20-летней девушки
Главврач рассказал о новой болезни, которая появляется у многих любителей альтернативного курения.
Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко поделился с подписчиками в телеграм-канале рентгеновским снимком, от которого всем стало не до смеха. В реанимацию к ним поступила 20-летняя девушка, которая увлекалась вейпом. Рентген показал обширное поражение лёгких, которое и стало причиной госпитализации. Проценко объяснил, что за напасть виновата в состоянии пациентки.
Фото © Telegram / DNP
К чему приводит курение электронных сигарет и вейпинг? К появлению нового заболевания — EVALI — E-cigarette, or vaping, product use associated lung injury — повреждение лёгких вследствие курения E-сигарет
Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Такое фото сразу настроило на серьёзный лад всех любителей вейпа, которые не считают, что их привычка может негативно сказаться на здоровье. Сперва на альтернативные способы курения люди со всего мира набросились с энтузиазмом, считая их более здоровым эквивалентом табака. Однако в США и Европе молодые люди нередко оказываются в реанимации с лёгкими как у стариков.
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