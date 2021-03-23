Врач из Коммунарки показал страшный снимок, во что вейп превратил лёгкие 20-летней девушки

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко поделился с подписчиками в телеграм-канале рентгеновским снимком, от которого всем стало не до смеха. В реанимацию к ним поступила 20-летняя девушка, которая увлекалась вейпом. Рентген показал обширное поражение лёгких, которое и стало причиной госпитализации. Проценко объяснил, что за напасть виновата в состоянии пациентки.

Такое фото сразу настроило на серьёзный лад всех любителей вейпа, которые не считают, что их привычка может негативно сказаться на здоровье. Сперва на альтернативные способы курения люди со всего мира набросились с энтузиазмом, считая их более здоровым эквивалентом табака. Однако в США и Европе молодые люди нередко оказываются в реанимации с лёгкими как у стариков.