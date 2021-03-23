Аэропорт Домодедово первым в России начал выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от ковида
Документ необходим для посещения некоторых стран.
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Московский аэропорт Домодедово первым в России стал выдавать пассажирам сертификаты о вакцинации от коронавируса международного образца.
"Московский аэропорт Домодедово первым среди аэропортов России начал выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от CoViD-19", — сказано в сообщении пресс-службы авиагавани.
Отмечается, что выдаётся международное заключение тем пассажирам, которые поставили прививку и имеют в наличии сертификат на русском языке. Документ необходим туристам для выезда за границу.
Ранее Еврокомиссия представила проект коронавирусных электронных сертификатов.
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