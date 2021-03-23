Жестокого убийцу из Тамбовской области, изнасиловавшего и "закопавшего живой" школьницу, посадили на 24 года

В Тамбовской области вынесли приговор 36-летнему местному жителю за убийство и сексуальное насилие в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры .

По версии следствия, в марте прошлого года в одном из посёлков Тамбовской области обвиняемый, находясь за рулём автомобиля, увидел 13-летнюю девочку, которая возвращалась домой с дискотеки. Он остановился, избил её и затащил в машину, после чего надругался над ней и задушил проводом от зарядного устройства. Тело ребёнка он закопал в лесу недалеко от Котовска.