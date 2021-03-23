Жестокого убийцу из Тамбовской области, изнасиловавшего и "закопавшего живой" школьницу, посадили на 24 года
Сначала он избил девочку, после чего надругался над ней и задушил проводом от зарядки.
Погибшая Лиза Ч. Фото © Соцсети
В Тамбовской области вынесли приговор 36-летнему местному жителю за убийство и сексуальное насилие в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
"Суд приговорил виновника к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в марте прошлого года в одном из посёлков Тамбовской области обвиняемый, находясь за рулём автомобиля, увидел 13-летнюю девочку, которая возвращалась домой с дискотеки. Он остановился, избил её и затащил в машину, после чего надругался над ней и задушил проводом от зарядного устройства. Тело ребёнка он закопал в лесу недалеко от Котовска.
Как ранее сообщал Лайф, преступник изначально отказывался признаваться в содеянном. Он уверял, что сбил ребёнка на машине, после чего, испугавшись, сбросил тело в реку. Однако следователи не увидели следов ДТП на кузове автомобиля, зато в салоне была обнаружена ДНК ребёнка, это доказывает, что девочка находилась внутри машины. Следствие пришло к выводу, что Лизу сперва жестоко избили, а затем задушили. Закопанный труп девочки нашли в лесном массиве.
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