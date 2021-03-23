Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Жестокого убийцу из Тамбовской области, изнасиловавшего и "закопавшего живой" школьницу, посадили на 24 года

Сначала он избил девочку, после чего надругался над ней и задушил проводом от зарядки.

23 марта 2021, 12:01
<p>Погибшая Лиза Ч. Фото © Соцсети</p>

Погибшая Лиза Ч. Фото © Соцсети

В Тамбовской области вынесли приговор 36-летнему местному жителю за убийство и сексуальное насилие в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Суд приговорил виновника к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

СК показал кадры следственных действий с участием убийцы девочки под Тамбовом

СК показал кадры следственных действий с участием убийцы девочки под Тамбовом

По версии следствия, в марте прошлого года в одном из посёлков Тамбовской области обвиняемый, находясь за рулём автомобиля, увидел 13-летнюю девочку, которая возвращалась домой с дискотеки. Он остановился, избил её и затащил в машину, после чего надругался над ней и задушил проводом от зарядного устройства. Тело ребёнка он закопал в лесу недалеко от Котовска.

Как ранее сообщал Лайф, преступник изначально отказывался признаваться в содеянном. Он уверял, что сбил ребёнка на машине, после чего, испугавшись, сбросил тело в реку. Однако следователи не увидели следов ДТП на кузове автомобиля, зато в салоне была обнаружена ДНК ребёнка, это доказывает, что девочка находилась внутри машины. Следствие пришло к выводу, что Лизу сперва жестоко избили, а затем задушили. Закопанный труп девочки нашли в лесном массиве.

"Дочку закопали живой". Мать задушенной под Тамбовом 13-летней школьницы пожаловалась на нестыковки в деле

"Дочку закопали живой". Мать задушенной под Тамбовом 13-летней школьницы пожаловалась на нестыковки в деле

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лайф узнал имена пятерых погибших от отравления газом в Тамбовской области

16 марта, 11:11

Фармацевтического короля Шпигеля привезли в суд после нахождения в реанимации — видео

сегодня в 11:33

Командир полка погиб в результате ЧП с бомбардировщиком на аэродроме под Калугой

сегодня в 12:24

Если есть ёмкости, надо закупаться: эксперт оценил риски роста цен на топливо

сегодня в 12:37

Девушка чудом избежала смерти, взяв в руки красочного осьминога, который оказался массовым убийцей

сегодня в 12:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1