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Неизвестный угрожал взорвать Верховную раду, требуя взамен 10 миллионов гривен

Проверка вместе с собаками не выявила в здании и возле него каких-либо взрывчатых устройств.

23 марта 2021, 11:46
<p>Фото © <a href="https://iportal.rada.gov.ua/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Верховной рады</a></p>

Фото © Сайт Верховной рады

Неизвестный мужчина отправил на электронную почту полиции Киева письмо, в котором заявил, что взорвёт здание Рады, если не получит 10 миллионов гривен. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Страна.ua".

В письме неизвестный, представившийся Александром Александровичем Мельниченко 25 февраля 1975 года рождения, заявил, что утром 22 марта заложил возле здания Верховной рады самодельное взрывное устройство с часовым механизмом. По его словам, целью этого было убийство депутата парламента, однако кого именно, злоумышленник не уточнил.

Он потребовал предоставить ему 10 миллионов гривен наличными и попросил не предпринимать мер по его задержанию, так как якобы взял заложника. Однако подробностей о его личности подозреваемый вновь не привёл.

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Эвакуацию депутатов было решено не проводить, ограничившись лишь обследованием помещений и прилегающих территорий с помощью служебных собак. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо неправдивое сообщение о взрыве". Санкции предусматривают до шести лет тюремного заключения. Сейчас полиция устанавливает личность преступника.

Ранее в Раде заявили, что Украина оказалась на грани катастрофы из-за президента Владимира Зеленского.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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