Неизвестный угрожал взорвать Верховную раду, требуя взамен 10 миллионов гривен
Проверка вместе с собаками не выявила в здании и возле него каких-либо взрывчатых устройств.
Фото © Сайт Верховной рады
Неизвестный мужчина отправил на электронную почту полиции Киева письмо, в котором заявил, что взорвёт здание Рады, если не получит 10 миллионов гривен. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Страна.ua".
В письме неизвестный, представившийся Александром Александровичем Мельниченко 25 февраля 1975 года рождения, заявил, что утром 22 марта заложил возле здания Верховной рады самодельное взрывное устройство с часовым механизмом. По его словам, целью этого было убийство депутата парламента, однако кого именно, злоумышленник не уточнил.
Он потребовал предоставить ему 10 миллионов гривен наличными и попросил не предпринимать мер по его задержанию, так как якобы взял заложника. Однако подробностей о его личности подозреваемый вновь не привёл.
Эвакуацию депутатов было решено не проводить, ограничившись лишь обследованием помещений и прилегающих территорий с помощью служебных собак. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо неправдивое сообщение о взрыве". Санкции предусматривают до шести лет тюремного заключения. Сейчас полиция устанавливает личность преступника.
Ранее в Раде заявили, что Украина оказалась на грани катастрофы из-за президента Владимира Зеленского.
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