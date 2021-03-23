Неизвестный угрожал взорвать Верховную раду, требуя взамен 10 миллионов гривен

Неизвестный мужчина отправил на электронную почту полиции Киева письмо, в котором заявил, что взорвёт здание Рады, если не получит 10 миллионов гривен. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Страна.ua".

В письме неизвестный, представившийся Александром Александровичем Мельниченко 25 февраля 1975 года рождения, заявил, что утром 22 марта заложил возле здания Верховной рады самодельное взрывное устройство с часовым механизмом. По его словам, целью этого было убийство депутата парламента, однако кого именно, злоумышленник не уточнил.

Он потребовал предоставить ему 10 миллионов гривен наличными и попросил не предпринимать мер по его задержанию, так как якобы взял заложника. Однако подробностей о его личности подозреваемый вновь не привёл.

Эвакуацию депутатов было решено не проводить, ограничившись лишь обследованием помещений и прилегающих территорий с помощью служебных собак. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо неправдивое сообщение о взрыве". Санкции предусматривают до шести лет тюремного заключения. Сейчас полиция устанавливает личность преступника.

Ранее в Раде заявили, что Украина оказалась на грани катастрофы из-за президента Владимира Зеленского.

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