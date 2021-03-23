"Что ж я буду до 80 лет работать?" Лукашенко заявил, что скоро уйдёт на пенсию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которому 30 августа исполнится 67 лет, заявил, что скоро уйдёт на пенсию. Об этом он сказал на встрече с представителями трудового коллектива Минского производственного кожевенного объединения.

"Все решения приняты [по пенсионному возрасту]. В этом направлении будем действовать. <...> Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолёт буду взбираться, ещё упаду на этих ступеньках", — цитирует главу республики, припомнившего недавнее тройное падение американского лидера Джо Байдена, БелТА.

С 1 января 2021 года пенсионный возраст в Белоруссии был повышен на шесть месяцев, и в текущем году мужчины могут выйти на пенсию в 62,5 года, а женщины — в 57,5 года. Итогом реформы, которая была запущена в 2017 году, станет повышение пенсионного возраста для женщин до 58 лет в 2022 году, а для мужчин — с 60 до 63 лет.

Ранее Лукашенко пообещал, что у белорусов ещё будут другие президенты, и даже назвал двух кандидатов. Однако он добавил, что сейчас гражданам необходимо проявить терпение.

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