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"Что ж я буду до 80 лет работать?" Лукашенко заявил, что скоро уйдёт на пенсию

И припомнил о Байдене, который совершил тройное падение, поднимаясь по трапу самолёта.

23 марта 2021, 11:37
<p>Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / EPA</p>

Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / EPA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которому 30 августа исполнится 67 лет, заявил, что скоро уйдёт на пенсию. Об этом он сказал на встрече с представителями трудового коллектива Минского производственного кожевенного объединения.

"Все решения приняты [по пенсионному возрасту]. В этом направлении будем действовать. <...> Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолёт буду взбираться, ещё упаду на этих ступеньках", — цитирует главу республики, припомнившего недавнее тройное падение американского лидера Джо Байдена, БелТА.

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С 1 января 2021 года пенсионный возраст в Белоруссии был повышен на шесть месяцев, и в текущем году мужчины могут выйти на пенсию в 62,5 года, а женщины — в 57,5 года. Итогом реформы, которая была запущена в 2017 году, станет повышение пенсионного возраста для женщин до 58 лет в 2022 году, а для мужчин — с 60 до 63 лет.

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Ранее Лукашенко пообещал, что у белорусов ещё будут другие президенты, и даже назвал двух кандидатов. Однако он добавил, что сейчас гражданам необходимо проявить терпение.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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