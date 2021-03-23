Россия призвала Болгарию прекратить участие в "охоте на ведьм"
София действует в ущерб себе, указали в Москве.
Фото © Елена Никитченко / ТАСС
Россия призывает власти Болгарии отказаться от охоты на ведьм. Действия Софии наносят ущерб её же национальным интересам. Об этом сказано в распространённом комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой в связи с объявлением сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата.
Как подчеркнула Захарова, конструктивная двусторонняя повестка является для российско-болгарских отношений гораздо более естественной и пора к ней вернуться.
"В соответствии с дипломатической практикой Российская Федерация оставляет за собой право на зеркальные ответные меры", — указала дипломат.
Напомним, накануне Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов персонами нон грата в связи со "шпионским скандалом". Москва пообещала зеркальный ответ.
19 марта шестеро сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. На брифинге были представлены аудио- и видеоматериалы, полученные с помощью специальных средств. По утверждению прокуратуры, они доказывают противоправные действия задержанных. Вместе с тем главный обвинитель Иван Гешев отметил, что преступная группа была раскрыта при содействии спецслужб стран ЕС и США.
Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить все спекуляции по этому делу до суда. В дипмиссии выразили надежду, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".
20 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить дипломатов из России нежелательными персонами в связи с недавним задержанием сотрудников Минобороны Болгарии и её военной разведки по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Ранее Прокуратура Болгарии возбудила два специализированных досудебных разбирательства по делу о шпионаже двух российских дипломатов, которых позднее объявили персонами нон грата.
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