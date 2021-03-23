Названы даты проведения третьего всероссийского "Цифрового диктанта"

Третья в истории всероссийская акция "Цифровой диктант — 2021" состоится с 9 по 24 апреля, сообщил руководитель проекта Сергей Гребенников, слова которого приводит ТАСС.

"9 апреля мы стартуем нашу очередную акцию. Нас ждёт очень много новых форматов", — сказал Гребенников, уточнив, что завершится акция 24 апреля.

В этом году среди нововведений "Цифрового диктанта" будет большее сегментирование целевых аудиторий, добавил гендиректор АНО "Россия — страна возможностей", сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Комиссаров.

"Например, будет отдельный вариант диктанта для граждан старше 60 лет. Также появятся новые форматы вопросов, которые сделают прохождение диктанта ещё интереснее и полезнее", — заявил он.

Первый "Цифровой диктант" в 2019 году написало более 39 тысяч человек, а год спустя число участников акции уже превысило 330 тысяч.

Ранее Лайф сообщал, что столицей "Тотального диктанта" в 2021 году стал Якутск.

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