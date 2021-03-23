Кудрин доложил Путину об урегулировании ситуации с выплатами врачам

Правительство урегулировало ситуацию со стимулирующими выплатами российским медикам за борьбу с пандемией и оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, ведомство провело системную проверку поступивших жалоб во всех субъектах Российской Федерации, привлекая контрольные и счётные органы регионов и с выходом на конкретные больницы.

"В целом по мониторингу стимулирующих выплат врачам могу сказать, что правительство урегулировало ситуацию. Сейчас существенно, в разы упало количество замечаний и жалоб. В этом смысле нормативная база наконец заработала", — проинформировал Кудрин.

Тем не менее глава Счётной палаты признал, что часть проблем всё ещё сохраняется. В частности, существует проблема, когда между некоторыми субъектами есть очень большая разница по количеству врачей на пациента, которые получают эту выплату. Иногда она отличается в разы. Со слов Кудрина, аудиторы продолжают свою работу в этом направлении, а также уже завершают проверку закупок медоборудования, в том числе аппаратов ИВЛ.

"Мы проверяем гарантии, которые предоставлены бизнесу: всё ли в порядке, получают ли своевременно гарантии, а может быть, есть и нарушения. Такие проверки, как правило, завершились и в ближайшее время выйдут на коллегию", — добавил глава Счётной палаты на встрече с президентом.

К слову, в конце февраля стало известно, что из резервного фонда Правительства России будут выделены средства на дополнительные страховые выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом.

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