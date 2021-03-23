Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Минобороны подтвердило гибель троих военных на аэродроме под Калугой и назвало причину ЧП

Трагедия произошла на земле в ходе плановой подготовки к полёту.

23 марта 2021, 11:06

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Минобороны РФ подтвердило гибель троих военных в результате ЧП с бомбардировщиком Ту-22М3 на аэродроме Шайковка. По данным ведомства, причиной инцидента стало нештатное срабатывание системы катапультирования, как ранее и сообщал источник Лайфа. На место ЧП направлена комиссия ВКС России.

"Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью", — рассказали в Минобороны.

Нештатно сработала катапульта. Под Калугой трое лётчиков погибли в результате ЧП на Ту-22М

Нештатно сработала катапульта. Под Калугой трое лётчиков погибли в результате ЧП на Ту-22М

Напомним, как сообщил Лайфу источник, около 13:00 в самолёте сработали три из четырёх катапульт, в результате погибло трое членов экипажа. При этом ранее СМИ и телеграм-каналы сообщили, что бомбардировщик потерпел крушение, но эта информация не подтвердилась.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Не брала даже 500-килограммовая бомба. Российские сапёры уничтожили пещеру террористов в Сирии — видео

вчера в 22:48

Нештатно сработала катапульта. Под Калугой трое лётчиков погибли в результате ЧП на Ту-22М

сегодня в 10:46

"Не подчинился мне": Житель Бийска выбросил щенка с третьего этажа за непослушание — видео

сегодня в 10:29

Украина ужесточит правила въезда

сегодня в 11:14
Life

Кудрин доложил Путину об урегулировании ситуации с выплатами врачам

сегодня в 11:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1