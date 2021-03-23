Минобороны подтвердило гибель троих военных на аэродроме под Калугой и назвало причину ЧП

Минобороны РФ подтвердило гибель троих военных в результате ЧП с бомбардировщиком Ту-22М3 на аэродроме Шайковка. По данным ведомства, причиной инцидента стало нештатное срабатывание системы катапультирования, как ранее и сообщал источник Лайфа. На место ЧП направлена комиссия ВКС России.

"Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью", — рассказали в Минобороны.

Напомним, как сообщил Лайфу источник, около 13:00 в самолёте сработали три из четырёх катапульт, в результате погибло трое членов экипажа. При этом ранее СМИ и телеграм-каналы сообщили, что бомбардировщик потерпел крушение, но эта информация не подтвердилась.