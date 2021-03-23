Нештатно сработала катапульта. Под Калугой трое лётчиков погибли в результате ЧП на Ту-22М

Под Калугой на аэродроме Шайковка произошло ЧП при подготовке к взлёту дальнего бомбардировщика Ту-22М. Как сообщил Лайфу источник, около 13:00 в самолёте сработало три из четырёх катапульт, в результате погибли трое членов экипажа, четвёртый не пострадал.

При этом ранее СМИ и телеграм-каналы сообщили, что бомбардировщик потерпел крушение, но эта информация не подтвердилась. По данным нашего источника, самолёт даже не успел вырулить на взлётную полосу.

Ту-22М — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Находится в эксплуатации с 1974 года и по настоящее время (в модификации Ту-22М3). Самолёт называют одним из самых засекреченных авиационных проектов СССР времён холодной войны.

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