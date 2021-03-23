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"Антибиотики не помогут": Учёные опровергли распространённые мифы о ковиде и вакцинах

По их словам, зарегистрированные препараты безопасны.

23 марта 2021, 10:42

Антибиотики не помогают от коронавирусной инфекции, поскольку они могут уничтожать только бактерии. Об этом рассказал молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Скулачёв.

"Антибиотики не помогают от коронавируса. Антибиотики вообще против вирусов не помогают, они против бактерий", — приводит его слова RT.

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал полной ересью утверждения о том, что из-за вакцины у будущих детей может быть аутизм. По словам специалиста, связи между этим заболеванием и введением антиковидной прививки "в мире не было и нет".

Также учёные опровергли информацию о том, что якобы нет смысла вакцинироваться из-за того, что вирус постоянно изменяется. По словам экспертов, изменчивость коронавируса в десять раз меньше, чем изменчивость, к примеру, вируса гриппа.

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А ранее иммунолог Владислав Жемчугов развенчал популярные мифы об антителах к коронавирусу.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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