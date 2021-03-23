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В Госдуме приняли закон о "гаражной амнистии"

Он вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

23 марта 2021, 10:44
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Госдума в третьем чтении приняла закон о "гаражной амнистии", который призван решить проблему полуофициального существования огромного количества гаражей. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте нижней палаты парламента.

Теперь в отношении гаражей, которые возведены в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года, будет действовать упрощённый порядок оформления земельных участков.

"Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятие данных поправок коснётся более чем трёх с половиной миллионов наших граждан", — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года, чтобы регионы и муниципалитеты успели подготовиться. Для того чтобы оформить земельный участок, достаточно будет просто подать заявление, а всё остальное сделают местные власти.

Ранее Лайф рассказывал, что "гаражная амнистия" в России не затронет "ракушки". Закон направлен только на объекты, которые можно признать недвижимостью.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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