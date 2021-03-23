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"Не подчинился мне": Житель Бийска выбросил щенка с третьего этажа за непослушание — видео

О псе сейчас заботится местный волонтёр.

23 марта 2021, 10:29

Житель Бийска разозлился на щенка и выкинул из окна третьего этажа. Видео © "ВКонтакте" / Юлия Сидоренко

В Бийске мужчина выбросил из окна третьего этажа трёхмесячного щенка из-за того, что тот его не слушался и "проявил злобу". Об ужасной истории рассказала Юлия Сидоренко (местный волонтёр) на странице в соцсети "ВКонтакте".

Очевидцами инцидента стали все жильцы дома. Пострадавший щенок после падения на асфальт громко скулил от малейшего движения. На звуки сбежались люди, а пса сразу забрала к себе одна из жительниц дома, откуда он и переехал к Юлии. Сам изверг не отрицает своих действий и говорит о произошедшем спокойно, вероятно, не чувствуя за собой вину.

"Он не подчинился мне, он проявил злобу ко мне. Это сразу видно по щенку, сразу видно, если он не подчиняется, если он гавкает", — попытался объясниться мужчина.

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По его словам, собаку он взял с передержки просто для того, чтобы она была.

У малыша сильный ушиб тела, повреждён грудной отдел (хвостатый кашляет кровью) и сломана лапа, в клинике ему наложили гипс и сделали уколы. На бывшего хозяина пса уже написали заявление в полицию, правоохранители проводят проверку.

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Неравнодушные пользователи Сети, узнав об истории щенка, помогают волонтёру кормом, игрушками и другими вещами, а кто-то предлагает забрать его к себе.

Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске хозяйка бойцового пса смотрела на то, как её питомец чуть не разорвал школьника. СК начал проверку по данному факту.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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