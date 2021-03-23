В сырости и плесени: художница-пенсионерка из Смоленска вынуждена спать под полиэтиленом из-за протекающей крыши дома
Добиться капитального ремонта 83-летней женщине помогли общественники.
Фото © ОНФ
В Смоленске 83-летняя пенсионерка обратилась в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) с жалобой на ужаснейшие условия проживания из-за постоянно протекающей крыши пятиэтажного дома.
По её словам, вот уже несколько лет она добивается от управляющей компании капитального ремонта дома. Однако все её попытки результатов так и не дали. Из-за дырявой крыши дома в квартире женщины постоянная сырость, обои покрылись плесенью, впрочем, как и потолок.
"Спать пенсионерке, страдающей несколькими хроническими заболеваниями, приходится, накрываясь полиэтиленовой плёнкой, так как вода с потолка льётся прямо на кровать. Влага попадает и в электрощиток на лестничной площадке, что чревато пожаром", — говорится в сообщении ОНФ.
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В свою очередь, активисты организации обратились к местным властям с требованием немедленно отремонтировать кровлю дома, а также квартиру, где проживает пенсионерка. Из управляющей компании пришёл ответ, что капитальный ремонт будет произведён в весенне-летний период текущего года.
А ранее Лайф писал, что из кранов домов сотен жителей села Новосильского Липецкой области уже три года течёт коричневая вода с запахом тухлятины.
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