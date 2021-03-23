В Кремле отреагировали на призывы ужесточить отношение к США из-за Байдена
По словам Пескова, Россия — сторонник добрых отношений со всеми странами. Америка не исключение.
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В Кремле отреагировали на призывы ужесточить отношение к США на фоне оскорбительных высказываний Джо Байдена по отношению к российскому руководству. Как пояснил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любые международные дела в первую очередь должны отвечать российским национальным интересам. Отсюда и строится стратегия нашей международной политики.
"Вы знаете, что любые внешнеполитические контакты осуществляются только на равноправной и взаимовыгодной основе и на основе взаимности. И вы знаете, что мы сторонники добрых отношений со всеми", — рассуждает представитель Кремля.
Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Владимир Путин в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.
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